Coca Cola: un comitato di fan chiede il ritorno della bevanda dietetica Tab

di Manuela 1 Febbraio 2022

Niente da fare: gli adepti della bevanda dietetica Tab Cola non riescono a rassegnarsi al pensionamento forzato della loro bevanda preferita e hanno istituito un comitato per chiedere a Coca Cola di riesumarla. Con tanto di raccolta fondi.

Era il lontano 2020 quando Coca-Cola Company annunciò di aver deciso di snellire il suo portfolio di bevande, togliendo dal commercio quelle meno redditizie. Ecco così che dagli scaffali scomparvero bevande come Odwalla, Coca-Cola Life, l’acqua di cocco Zico, la Northern Neck Ginger Ale e anche la Tab, la bibita dietetica prodotta sin dal 1963.

Un duro colpo per i fan che, non riuscendo a capacitarsi di cotale decisione arbitraria, ora richiedono a gran voce il ritorno sulle scene della loro bevanda preferita. Uno di costoro, Joy Robertson, ha annunciato drammaticamente alla CBS New York di avere addirittura il cuore spezzato: la Tab Cola era l’unica cosa che gli era rimasta al mondo.

Ok, va bene amare un prodotto, ma arrivare a fare tali dichiarazioni indica chiaramente la necessità di un consulto psichiatrico. Comunque sia, ci sono altre persone al mondo che vogliono di nuovo bere la Tab Cola ed ecco che è stato così prontamente fondato il Comitato SaveTabSoda. Quest’ultimo ha un programma ben preciso: ha stabilito determinati giorni di chiamate coordinate per intasare il servizio clienti di Coca-Cola con telefonate da parte dei fan per perorare la loro causa. Parallelamente, poi, hanno deciso di inviare delle lettere tramite una campagna di scrittura.

Ovviamente non poteva mancare l’immancabile raccolta fondi: per ora sono a quota 1.700 dollari. Questi soldi verranno utilizzati per pubblicizzare la loro causa, magari usando dei cartelloni pubblicitari ad Atlanta, in Georgia, sede della Coca Cola. Per chi volesse partecipare, poi, c’è anche la raccolta firme su Change.org, per ora a quota 2.000.

E Coca Cola? Beh, pur dichiarando di apprezzare questa appassionata legione di amanti della Tab Soda, non ha alcuna intenzione di riportare in vita la bevanda dietetica. Coca Cola è grata a Tab per quanto ha fatto: se non fosse stato per lei, non sarebbero nate la Diet Coke e la Coke Zero Sugar. Ma ormai Tab ha fatto il suo corso: è ora di voltare pagina e fornire ai consumatori nuovi sapori, razionalizzando nel contempo anche il loro portfolio.

Niente, i fan devono mettersi l’animo in pace. Parafrasando il noto proverbio, per ogni Tab Cola che chiude, si apre una nuova bevanda dietetica. Suvvia, il mondo è pieno zeppo di bevande similari, date anche a loro una possibilità, no?

