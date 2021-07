Coca-Cola Zero cambia gusto: reazioni negative secondo il New York Times

Coca Cola Zero cambia packaging e anche gusto. In Europa e America Latina già la stiamo benvedo, ma secondo il New York Times i consumatori non sono convinti.

di Marco Locatelli 23 Luglio 2021

Cambia il packaging – scritta nera su sfondo rosso tradizionale – e anche il gusto della Coca Cola Zero. In Europa e in America Latina già si sta bevendo la nuova formula, mentre in Nord America arriverà presto. Il New York Times scrive di prime reazioni negative da parte dei consumatori al nuovo sapore della bevanda.

Ancora c’è da capire quali saranno i risultati a lungo termine e se la società vuole avvicinarsi, con la versione zero zucchero, al gusto della Coca Cola originale.

Come ricorda Il Fatto Quotidiano, il rischio è di ritrovarsi nella stessa situazione del 1985, quando il brand tentò un’operazione di riposizionamento con la New Coke (solo in USA e Canada) che non andò per nulla a buon fine.

Nonostante un iniziale periodo positivo – grazie evidentemente all’effetto novità – il nuovo gusto (più dolce) della bevande non piacque ai consumatori, che bombardarono di lettere e telefonate l’azienda. E così la Coca Cola tornò al gusto originale, dopo solo 79 giorni dal lancio di New Coke.

