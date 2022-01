Ecco i tre cocktail più costosi del mondo: si parte da 20mila euro, per un drink servito con un diamante in accompagnamento.

di Valentina Dirindin 1 Gennaio 2022

Altro che uno spritz a 15 euro. Qui parliamo di migliaia di euro, per la precisione di 20mila euro: tanto ci vuole per degustare il cocktail più caro del mondo. Un lusso che certamente non tutti possono permettersi.

A fare i conti in tasca a questi drink da Paperon de’ Paperoni sono stati gli esperti finanziari di Payday Loans Net, che hanno stilato la classifica dei cocktail più costosi del mondo. Al primo posto c’è il “Diamonds Are Forever”, venduto dal The Ritz-Carlton di Tokyo a un prezzo di 20.000 euro.

A renderlo così costoso non sono tanto gli ingredienti utilizzati per prararlo (vodka Grey Goose e lime, principalmente), ma il fatto che viene servito con un diamante da 14.000 euro. Al secondo posto c’è invece l’”Ono”, servito all’XS Nightclub di Las Vegas, che costa 8.880 euro. Anche qui, il valore è fatto aumentare dal fatto che viene servito insieme a un paio di gemelli in argento e una collana in oro bianco 18 carati.

Non ne capiamo tantissimo la ratio, in realtà, ma evidentemente c’è chi ama bere e acquistare gioielli in un sol colpo. Sul terzo gradino del podio della classifica dei cocktail più costosi del mondo c’è il cocktail “Salvatore’s Legacy” da 6.200 euro: viene servito al Playboy Club di Mayfair a Londra. Ecco la ricetta: cognac Clos de Griffier Vieux del 1778, liquore Kummel del 1770, Dubb Orange Curacao del 1860 e due gocce di bitter Angostura. Niente gioielli, questa volta, ma il brivido di sentirsi un po’ come Hugh Hefner.