Cocomero senza semi e a buccia nera: arriverà sul mercato a metà maggio

di Marco Locatelli 10 Maggio 2022

Dopo 7 anni di ricerca torna in Italia il cocomero con la buccia nera (e senza semi). Questa anguria “premium” arriverà sul mercato entro metà maggio. Si tratta del frutto del lavoro di squadra che ha visto Lamboseeds impegnata sul fronte della sperimentazione e ricerca avanzata, in una sinergia che ha fatto incontrare il mondo della produzione e commercio insieme adAlma Seges (Eboli, Salerno) e Ortofrutta Castello (Stanghella, Padova).

La produzione si attesta su circa 40mila quintali in questa prima fase, dislocata in varie parti d’Italia (dalla Sicilia sino alla Lombardia) per un’area complessiva di circa 100 ettari, selezionando le aree più vocate della produzione del cocomero.

Secondo gli esperti i consumi di anguria nel mondo sono importanti, superiori alla banana. Si stima una produzione vicina alle 100 milioni di tonnellate e il consumo potrebbe crescere nei prossimi anni, a causa del riscaldamento globale.

In testa alla produzione troviamo la Cina, davanti all’Iran, alla Russia e alla Turchia. In Italia la produzione occupa una superficie di circa 16mila ettari, per circa 539 mila tonnellate di angurie all’anno. Le regioni più produttive sono Lazio, Puglia, Sicilia, Lombarda, Campania ed Emilia-Romagna.