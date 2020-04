Colazione a domicilio con l’Ape Car: lo fa Caffè Vergnano a Torino

Caffè Vergnano a Torino ha avuto una simpatica idea: perché non portare ai torinesi la colazione a domicilio con l’Ape Car? In tempi di quarantena da Coronavirus bisognerà pur pensare a come ripartire e a come venire incontro alle esigenze dei consumatori.

Così anche Caffè Vergnano ha deciso di attivare un servizio di consegna a domicilio nel centro di Torino tramite l’Ape Car. In pratica questo Coffee Shop su tre ruote porterà a casa cappuccini, bicerin, espressi e anche brioche.

Saranno gli stessi baristi di Caffè Vergnano a guidare e utilizzare il veicolo. Oltre ai prodotti sopra citati, verrà messo a disposizione anche il caffè macinato 100% arabica in lattina. Ovviamente il servizio andrà prenotato contattando su WhatsApp il numero 3488902014 (sarà possibile pagare sia in contanti che tramite Satispay).

Per i prossimi giorni Caffè Vergnano ha già pensato a un tragitto preciso: venerdì 17 aprile saranno in zona Gran Madre, mentre sabato 18 in zona Santa Giulia. L’orario sarà dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Successivamente il servizio verrà portato anche in altre zone.

Carolina Vergnano ha spiegato che la colazione o il caffè al bar sono ormai un rito per molti italiani. Le abitudini sono una delle cose che più mancano in questo periodo di quarantena: per questo motivo, sempre rispettando le norme di sicurezza e salute previste dalla legge, hanno deciso di attivare questo servizio a domicilio.

[Crediti Foto | Flickr/robgrowler]