Colazione: nove italiani su dieci preferiscono farla a casa

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Più leggera (42%), più veloce (32%) e soprattutto nell’intimità di casa propria (92%): queste le caratteristiche della colazione ideale per gli italiani, stando a quanto rilevato dall’ultima indagine dell’Osservatorio Nestlé sul primo pasto della giornata. Un pasto che, se per alcuni è un semplice gesto meccanico, un tentare di riempire il più possibile il serbatoio dell’energia mentre gli occhi sono ancora appiccicati dal sonno, per altri è un vero e proprio rito a cui dedicare – di nuovo, secondo i dati del report – almeno 15 minuti durante la settimana e una mezz’ora abbondante nel weekend.

Come ogni rito che si rispetti, ognuno lo fa a modo suo: gli uomini sembrano preferire il latte (46% degli intervistati), le donne scelgono lo yogurt (42%); e il cornetto mette invece tutti d’accordo. I giovani, o più precisamente quelli tra i 18 e i 24 anni, sono invece quelli che sentono meno il fascino della colazione, che invece è fondamentale per 7 intervistati su 10: il rito ideale, come accennato in apertura, avviene tra le mura di casa, possibilmente in famiglia (o almeno, per il 65% degli intervistati: il resto preferisce la propria compagnia), con caffè (68%) e biscotti (56%). Numerosi anche coloro che invece amano cominciare la giornata con cereali (36%), frutta fresca (37%) e miele (30%); mentre le alternative vegetali come le bevande di soia, riso o avena rimangono una minoranza (8%) che mostra comunque una tendenza alla crescita.

Da segnalare, infine, il ritorno della presenza del più classico bicchiere d’acqua (55%, popolare maggiormente tra gli uomini), e un aumento del 33% dei consumi di arance, limoni e kiwi per il contenuto di vitamina C e il miele del 19% rispetto agli ultimi due anni.