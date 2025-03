Coldiretti vs. carne coltivata: la protesta si sposta nelle strade

Coldiretti ha indetto per il 19 marzo, a partire dalle 9 del mattino, una marcia in cui i suoi agricoltori, capitanati dal presidente nazionale Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, sfileranno per le strade del centro di Parma.

Ragione della protesta la richiesta di “maggiore rigore scientifico” nei processi di introduzione sul mercato dei novelty food, leggasi carne coltivata, mettendo pressione sull’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, verso la cui sede di dirigerà il corteo.

Rigore scientifico o oscurantismo?

Lanciando l’hashtag #facciamoluce, Coldiretti diffonde notizie dalla scarsa solidità scientifica, senza citare fonti e studi di cui dice di avvalersi: “la comunità scientifica sul tema è concorde nel segnalare i rischi legati ai cibi ultraformulati, considerati l’anticamera dei cibi creati in laboratorio e sollecita ulteriori approfondimenti su sicurezza, valore nutrizionale e impatto sulla salute a lungo termine, ribadendo la necessità di procedere con prudenza”.

Sui social le reazioni sull’iniziativa sono divisive quanto ci si aspetterebbe, ma ci è parso particolarmente interessante l’intervento di Beatrice Mautino, divulgatrice per “Frame – Divagazioni scientifiche”, che evidenzia due grosse problematiche.

“La prima è che questa protesta si appoggia a un documento non firmato, attribuito a un tavolo tecnico interministeriale “costituito da luminari”, come mi ha detto Coldiretti, ma di cui però non si trova traccia della sua composizione. Il sito del Ministero della Salute mette il link al documento, ma non alla lista dei componenti. L’unico nome che è comparso sui giornali è quello di Andrea Fabbri, endocrinologo di Tor Vergata e membro della Fondazione Aletheia, un “think tank che ha l’obiettivo di fare chiarezza sull’indissolubile legame che oggi unisce cibo e salute”, che ha il patrocinio del Ministero della Salute e produce diversi documenti. Magari hanno fatto anche questo? Se sì, a che titolo?”

Non solo problematiche di autorevolezza, ma è l’atteggiamento stesso di Coldiretti contro l’agenzia a preoccupare: “l’altro aspetto grave è legato alla marcia stessa. Che un sindacato protesti contro il Governo nazionale o europeo è legittimo e anche sano. Che lo faccia contro un ente scientifico indipendente lo è un po’ meno”.

“In Europa -continua Mautino- siamo riusciti ad avere gli standard di sicurezza che abbiamo grazie alla separazione fra “assessment” e “management” dei rischi, quindi tra valutazione della sicurezza (che è in capo agli enti scientifici e non deve subire pressioni di nessun genere) e loro gestione (che spetta, come è giusto che sia, alla politica)”.

La sensazione è di trovarci di fronte all’ennesima puntata di “Coldiretti vs. Carne Coltivata”, una storia fatta di disinformazione, cherry picking e strumentalizzazione di dati. Uno scontro che dai mezzi di comunicazione ora sta venendo portato nelle strade.