Colesterolo, sono 47 mila i morti all’anno per mancato controllo

di Luca Venturino 3 Novembre 2021

Le malattie cardiovascolari sono di gran lunga la prima causa di morte nel mondo, con circa 240 mila vittime ogni anno: di queste, circa 47 mila sono imputabili a un mancato controllo del livello di colesterolo nel sangue, che aveva evidentemente raggiunto un livello eccessivo (una condizione chiamata ipercolesterolemia, per gli amanti dei paroloni difficili).

Un dato che, nella sua tragicità, porta con sé anche conseguenze cliniche ed economiche enormi; basti pensare che i costi sanitari riconducibili al mancato controllo si aggirano intorno ai 16 miliardi di euro all’anno. E, nonostante le terapie farmacologiche a disposizione siano in genere efficaci, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema che chiaramente si è esacerbato con il sopraggiungere della pandemia, che ha abbassato ulteriormente i controlli e favorito uno stile di vita più sedentario costellato da concessioni più golose (perché diciamocelo, lo spuntino in smart working è d’obbligo).

Così, nonostante gli incredibili progressi degli ultimi decenni in ambito medico per ridurre il rischio cardiovascolare (con conseguente aumento delle aspettative di vita), c’è una chiara necessità di colmare il gap terapeutico, evidenziata dai dati citati poco sopra. Se le terapie sono così efficaci, per quale motivo così tanti pazienti non raggiunge gli obiettivi clinici? Con questo interrogativo in mente, Motore Sanità ha ritenuto opportuno un confronto multiprofessionale tra i centri di assoluta eccellenza in Liguria e Piemonte, organizzando così un Webinar con focus su queste regioni che avrà luogo il 7 novembre 2021 alle ore 10:30.