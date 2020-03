Collegno: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Ecco l’elenco stilato da Confesercenti, che ha deciso di segnalare i negozi di alimentari, ristoranti e altre merci consegnate a domicilio a Collegno, indicando anche i contatti. Noi abbiamo pensato di riportarvi la lista delle realtà che lo effettuano, visto anche che in questo momento può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Soprattutto, data l’utilità della consegna a domicilio, , in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

ALIMENTAZIONE NATURALE ECO-BIO STORE – ALIMENTARI – 0115835655

L’ANGOLO ORTOFRUTTICOLO – FRUTTA E VERDURA – 3485507967

L’APICOLTURA TORINESE – ALIMENTI NATURALI – 3207126971

CAFFEINA COLLEGNO – CAFFE’ – 0117911575

CASA WIWA –ALIMENTI NATURALI – 0114150706

DELIZIA POINT COLLEGNO – GENERI VARI – 3332535319

FRUTTIAMO – Frutta e verdura di qualità – 3770819217

LANGUORINO – GASTRONOMIA – 01119234572

MORIS – Collegno – ALIMENTARI – 3276155821

MOZZARELLA IN LOVE – ALIMENTARI – 0114152932

ECO STORE COLLEGNO e GRUGLIASCO – 0117808372

ALLEVAMENTO MORIS-S.S. AGRICOLA DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI – CASEIFICIO – Whatsapp 3703764078 – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E PROVINCIA

Macellerie

ITALMACELLO Srl – 0114156241

MACELLERIA FRATELLI VIOLATO – MACELLERIA – 0114155019

Macelleria Caramola – 3939067658 – 0114054811 – Costi di consegna: persone over 65 anni gratuito Minimo d’ordine €30

Ristoranti

LA BOTTEGA DELLA CARNE DA NATALINO – macelleria – 011 405 2933 – Facebook: https://www.facebook.com/ristoro1974/

IL DORA – BAR – 0114461475

IL GUFO NERO – RISTORANTE – 3270005005

I MATTACCHIONI – PIZZERIA – 01119214198

PIZZERIA PALLINO – 0114056898

Bevande

ALLA BOTTE PICCOLA – VINO SFUSO E IN BOTTIGLIA – 3805128608

Panetterie, pasticcerie e dolci

Gelateria La Chicca – 011 4037819 – 348-0603006 – Minimo d’ordine 500g – Distanza max. 8 km

Crazy Cream – Pasticceria gelateria – wathsapp 3396223145 – Consegna gratuita a Collegno, 2€ a Grugliasco

CAKE AND LASAGNE – PASTICCERIA E GASTRONOMIA – 01119471680

I FRUTTI DEL GRANO – PANETTERIA – 3288857518

GELATERIE DOLCI IDEE – 0114152526

Farmacie

FARMACIA FATE SANTA MARIA – 011781124

FARMACIA TERRACORTA – 0114050642