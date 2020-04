Colombe: quella di Iginio Massari costa troppo? Ora c’è la versione low cost

Questa Pasqua 2020 non sarà poi tanto male, se Iginio Massari ha deciso di regalarci la ricetta della sua super colomba in versione low cost. Avete capito bene: la colomba del maestro pasticcere più famoso d’Italia, quest’anno, è disponibile un po’ per tutte le tasche. O almeno, la sua ricetta riadattata in versione più economica, prodotta da una grande azienda di caffè.

Dunque, i casi sono sostanzialmente due: se volete regalarvi la versione top del dolce pasquale, quella preparata nei laboratori di Massari in persona, la trovate (da 25 a 24 euro, a seconda dei formati) in vendita sul suo shop online. Però, se anche voi siete in ristrettezze ma volete comunque portare a tavola, nel giorno della vostra Pasqua in isolamento, un dolce firmato, sappiate che potete contare sulla colomba Delice by Iginio Massari, venduta sul sito dell’azienda del caffè Hausbrandt di Trieste. Una colomba a lievitazione naturale con glassa alla nocciola, decorata con granella di zucchero e mandorle, preparata secondo la ricetta di Iginio Massari.

Si tratta, ovviamente, di una colomba prodotta da Hausbrand, l’azienda del caffè triestina sempre presente negli store di Iginio Massari, secondo una ricetta del pasticcere.

Il prezzo? Venti spendibilissimi euro per un chilo di colomba in confezione regalo. Insomma, un po’ come nella moda, quando non potendo permetterti Armani o Calvin Klein ripieghi su Emporio Armani o su CK Jeans, in modo da salvare capra e cavoli e avere la garanzia del brand pur mantenendo il portafoglio pieno.