Come capire se il cibo è fresco? Una ricerca inventa il metodo del camaleonte

di Dissapore 26 Ottobre 2021

Si potrebbe definire il metodo del camaleonte: una ricerca ha trovato il modo per risolvere un annoso problema, come capire se il cibo che stiamo per mangiare è fresco o non sta già andando a male?. In particolare è stato inventato un materiale che cambia colore per misurare quanto è fresco il pesce, ispirandosi ai camaleonti. Per evitare che i consumatori mangino pesce avariato e anche per combattere lo spreco alimentare.

Quando il pesce inizia a puzzare, è perché in seguito all’aumento di temperatura è cambiata l’acidità, e questo mutamento causa il rilascio di dimetilammina e ammoniaca. Ma l’ammoniaca può aumentare a livelli pericolosi anche prima che il naso possa rilevarlo. Una lavoro fondamentale nell’industria ittica è la capacità di rilevare questi gas volatili. Gli standard attuali impiegano circa quattro ore per trovare ammoniaca o dimetilammina in un solo campione di pesce. È per questo che in realtà un controllo del genere non viene mai effettuato e la maggior parte delle ispezioni del pesce viene eseguita visivamente, presentando un’elevata probabilità di errore.

Un team di scienziati e chimici dell’alimentazione del Key Laboratory of Marine Materials rileva quando il pesce è andato a male: grazie a un idrogel che può cambiare la sua fluorescenza da rosso a blu a verde in pochi minuti. Questi tre colori consentono agli scienziati di visualizzare i cambiamenti in risposta agli stimoli. L’idrogel cambia colore all’aumentare del calore e dei livelli di ammoniaca. La tecnologia è facile da usare, poiché l’idrogel può essere inserito direttamente in qualsiasi confezione per verificare se pesce o crostacei sono sicuri da mangiare. La novità tecnica della ricerca sta nell’aver trovato il modo per far cambiare i colori rapidamente in reazione agli stimoli, cosa che finora accadeva solo in natura, alla pelle del camaleonte appunto.

L’idrogel cambia colore in presenza di ammoniaca (NH3) o calore. Passa a una tonalità verde quando è presente l’ammoniaca o diventa più viola all’aumentare della temperatura. Ad entrambe le estremità dello spettro, il pesce in questione non è sicuro da mangiare. Lo strato di idrogel blu cambia colore dal rosso violaceo al blu quando la temperatura aumenta. A 20ºC, il materiale sembra essere viola o rosso e quando il calore sale a 50ºC, l’idrogel diventa blu. L’intero idrogel diventa verde quando è presente l’ammoniaca e non cambia colore se l’ammoniaca non è presente nel campione.