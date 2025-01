Come è andata la puntata di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese nel Canavese

Prosegue l’edizione diesci di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, tele-chef che ne ha viste così tante da essersi ormai autodichiarato “risto-psicologo”. La quarta puntata andata in onda ieri alle 21:15 – come ogni domenica sera su Sky Uno – ha visto protagonista la verdeggiante zona del Canavese, in Piemonte, con capitale storica Ivrea e preziosi borghi antichi. A sfidarsi sono stati i locali Balmetto Mercando, La scarpetta, La Rocca di Sparone e Ristorante Berta. Scopriamo chi si è aggiudicato il primo posto di questa ennesima gara gastro-televisiva e chi sono le altre e gli altri partecipanti.

I partecipanti

La cucina portata sullo schermo per l’episodio dedicato al Canavese è una cucina piemontese rurale e semplice. Vi raccontiamo i locali in gara, partendo dall’ultimo gradino della classifica. Al terzo posto si piazza La Scarpetta di Noemi, giovane chef che gestisce il ristorante insieme a Sara, la sorella. Siamo a Pineto, una frazione di Castellamonte; il nome è un chiaro invito a godersi i piatti fino alla fine, in un luogo che parte dalla tradizione per sviluppare una cucina contemporanea.

Ancora più giovane di Noemi è Martin, sous chef ventitreenne de La Rocca di Sparone. Terza generazione di un ristorante aperto nel 1976, anche lui porta a 4 Ristoranti la cucina di famiglia rivisitata in chiave moderna, che gli vale un secondo posto nella classifica. A pari merito si piazza Berta dell’omonimo ristorante di Pertusio, anche lei immersa nella tradizionale familiare di generazione in generazione.

Il vincitore

Ad aggiudicarsi 5.000 euro da investire nella propria attività (oltre a un veicolo elettrico e la gloria eterna) è Gianluca Martusciello, che insieme alla compagna Valentina gestisce Balmetto Mercando a Borgofranco d’Ivrea. Caratteristico il nome, tipico della zona, che racconta l’identità originaria della location (in parte mantenuta): i balmetti sono infatti le antiche cantine della regione dove si conserva(va)no vini e formaggi. Con spazi sia all’aperto che all’esterno, Balmetto Mercando si aggiudica la vittoria con il suo menù di impostazione classica. Particolare la versione estiva dello special (lo zabaione con il passito di Caluso), proposta come semifreddo alla vaniglia.