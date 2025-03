Come funziona l’Academy Iannucci per formare i pizzaioli del futuro

In un mercato sempre più affollato e competitivo come quello della pizza, la formazione professionale ricopre un ruolo di importanza sempre maggiore. Per questo è nata l’Academy Iannucci – Pizzaioli in Luce, struttura con la chiara missione di elevare la figura del pizzaiolo a una professione riconosciuta e certificata, sia a livello pratico che accademico.

Per portare a compimento questo ambizioso progetto, la Academy sta ponendo in essere una serie di collaborazioni tra istituzioni, professionisti e aziende leader del food, iniziate col convegno di Pompei dello scorso aprile, e che stanno ora portando a diverse iniziative concrete.

Nuove sedi e corsi

Fondamentale è stato il gemellaggio tra le città di Pompei e Ferrara: i due comuni hanno avviato un dialogo che si è rivelato strategico per dare a un nuovo modello formativo per i professionisti della pizza del futuro, portando all’apertura di quattro nuove sedi dell’Academy in Calabria, Sicilia, Toscana e presso il Lab Pivetti a Cento (Ferrara).

Altra collaborazione importante è quella con Molini Pivetti, principale sostenitore dell’iniziativa e che da oltre tre anni investe in questa causa: dal loro confronto con il dott. Michele Zarrillo, Responsabile Istruzione Scuola in Campania, si è sviluppato un piano educativo strutturato che prevede masterclass esclusive, eventi con esperti del settore e percorsi formativi di altissimo livello, con l’obiettivo di renderlo un programma fruibile e un corso di studi permanente negli istituti alberghieri di tutto il territorio nazionale.

Sono molti gli argomenti proposti nella Academy, in un calendario di corsi che vanno dalla panificazione agli aspetti gestionali e di marketing, per offrire ai professionisti del settore una preparazione a tutto tondo.

Tra le tematiche più richieste:

Pizza e Panificazione – Tecniche avanzate per impasti diretti e indiretti, lavorazione della pizza napoletana, pale, teglia, panini, grissini e specialità regionali.

Pasticceria in Pizzeria – Focus su dolci iconici come brioche, croissant, sfoglia, panettone e colombe artigianali.

Beverage e Food Cost – Gestione economica della pizzeria, strategie di marketing e corsi dedicati alla selezione e abbinamento di vini, birre e cocktail.

Comunicazione e Branding – L’importanza del digital marketing e dei social media per valorizzare il proprio business.

Masterclass con Maestri Pizzaioli e Chef – Un’opportunità unica per apprendere i segreti dai migliori professionisti del settore.

La formazione e il supporto, poi, non si fermano ai corsi: Molino Pivetti, attraverso la sua capillare rete di tecnici, offre supporto diretto alle attività, offrendo la loro esperienza per migliorare le tecniche di impasto, di gestione della lievitazione e ottimizzazione della qualità del prodotto.