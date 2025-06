Come il salmone nel sushi, 40 anni fa, è stata una geniale trovata di marketing norvegese

Era il 1985 quando una prima delegazione di norvegesi viaggiò alla volta di Tokyo con l’idea apparentemente semplice, di vendere del salmone sul mercato giapponese.

Da una parte il paese scandinavo si ritrovava, dopo anni di lungimiranti investimenti nell’acquacoltura, ad avere un abbondante surplus di salmone, dall’altra il Giappone faticava ad andare incontro alla grande domanda di tonno crudo, e cercava alternative.

Un’intesa commerciale apparentemente già fatta, se non fosse che all’epoca gli itamae non erano affatto convinti della possibilità di usare il salmone nel sushi, non ritenuto qualitativamente all’altezza e consumato quindi cotto come proteina a basso costo.

Il World Sushi Day si avvicina, e nel quarantesimo anniversario di quella missione si celebra un’iniziativa che avrebbe cambiato l’alimentazione mondiale.

Il project Japan

Il nome di quella missione commerciale fu Project Japan, e a guidarla fu Thor Listau, allora ministro della pesca norvegese, che non voleva farsi sfuggire l’opportunità di quella congiunzione commerciale particolarmente favorevole.

Ma convincere i nipponici non fu facile: la strategia, che includeva degustazioni, cene con ristoratori e importatori e il lancio di campagne ad hoc durò circa dieci anni, in cui i norvegesi seppero costruire un solido rapporto col paese del Sol Levante, arrivando dalle due tonnellate di salmone esportate in Giappone nel 1985 alle oltre 45 mila degli inizi degli anni 2000.

“La Norvegia ha avuto un ruolo cruciale nell’introdurre il salmone come ingrediente per il sushi giapponese tra gli anni 80 e 90. Attraverso gli sforzi del Project Japan, il salmone norvegese è diventato la scelta preferita nelle cucina giapponesi” racconta, Johan Kvalheim, responsabile per il Giappone del consiglio norvegese per la pesca.

E il Giappone a sua volta ha reso il salmone il topping preferito per il sushi nel resto del mondo, come dimostrato in una ricerca NSC secondo cui in 17 paesi su 20 si tratta del pesce più gettonato anche per sashimi e poke.

Un amore globale da cui l’Italia non è affatto immune, anzi. Il World Sushi Day che si celebrerà il prossimo 18 giugno ha ispirato anche la piattaforma per il delivery Glovo a diffondere qualche dato curioso al riguardo: dei 23 paesi in cui è presente, l’Italia, con i suoi 31 milioni di ordini solo negli ultimi 12 mesi, è seconda solo alla Spagna, con Milano e Roma che guidano ovviamente la classifica dei volumi di ordini, ma c’è un outsider: si tratta di Molfetta, che cresce del 406%. L’ingrediente più amato per nigiri e uramaki? Manco a dirlo, il salmone.