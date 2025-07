Com’è il Tesla Diner, il primo ristorante di Elon Musk

L'aspetto gastronomico non è certo il punto forte del nuovo locale, che attrae i fan e i possessori di Tesla per la tecnologia e la super ricarica.

A Hollywood la settimana è iniziata con un’inaugurazione parecchio attesa, ma poco sorprendente. Ha aperto il Tesla Diner, il ristorante di Elon Musk che il suo proprietario ama definire retro-futuristico. Lo scintillio metallico delle facciate, nonché la presenza di robot camerieri, si unisce infatti a un look un po’ anni ’50. Immancabili le stazioni di ricarica per le automobili (Tesla e non, sul sito ci tengono a sottolinearlo), per fare il pieno di carboidrati e di elettricità. Fra gli elementi scenici, a parte i maxi-schermi esterni e poco altro, di certo non rientra il menu – ma probabilmente non è su quello che puntava il proprietario di X.

Com’è e cosa si mangia al Tesla Diner

Detto fatto. L’uomo più ricco del mondo aveva annunciato l’apertura del suo primo ristorante a marzo, e qualche mese dopo è già possibile entrare nel suo Tesla Diner, uno scintillante locale a due piani che sorge in quel di Hollywood, Los Angeles. Gli entusiasti ospiti del “retro-futuristico” locale hanno atteso in fila per ore prima dell’apertura, ansiosi di scoprire quali fantascientifiche sorprese li avrebbero attesi all’interno.

A meravigliare di più i robot che servono popcorn, e i due maxi-schermi esterni che intrattengono i clienti con scene di Star Trek e non. Per godersi l’esperienza a tema Tesla ci si può accomodare all’interno o nello Skypad, il primo piano all’aperto da cui si può ammirare il panorama sulla città o sugli schermi.

Ma se gli umanoidi dietro il bancone dei popcorn possono meravigliare, il menu lascia a bocca aperta per la sua prevedibilità: hamburger, hot dog e sandwich sono la cifra di un ristorante le cui redini sarebbero tenute da chef Eric Greenspan, esperto di panini al formaggio grigliato. A dare un pizzico di diversità a questa carta tutta americana spunta un chili di wagyu e le fette di bacon croccante glassato con sciroppo d’acero.

Ma non tutti i clienti sono uguali in questo locale, dove i proprietari di auto Tesla hanno una marcia in più; i fortunati eletti possono infatti ordinare direttamente dal touchscreen della macchina ancor prima di arrivare al ristorante, nonché scoprire e guardare i video proiettati sui maxi-schermi sempre dallo stesso dispositivo.