Il ristorante di Elon Musk ha trovato il suo chef: è un esperto di formaggio americano

Qualche giorno fa sono emersi i primi dettagli sul progetto di ristorazione di Elon Musk, il “Tesla Diner and Drive-In” che aprirà i battenti a breve in quel di Hollywood: una costruzione che unisce l’iconografia americana degli anni ‘50 con uno stile fantascientifico, con maxischermi per intrattenere gli utenti delle auto elettriche di Musk mentre “fanno il pieno” con le colonnine Supercharger.

Ora si svelano finalmente un po’ delle questioni “gastronomiche”, o quantomeno si possono intuire dai professionisti che sono stati selezionati per guidare la cucina e gestire il locale: si tratta di chef Eric Greenspan e del ristoratore Bill Chait.

Chi sono Greenspan e Chait

Partiamo dalla cucina: chef Eric Greenspan è un esperto dei “grilled cheese sandwich”, gli amatissimi (almeno un USA) panini al formaggio alla piastra, e negli ultimi anni ha lavorato soprattutto in delle ghost kitchen tutte dedicate al delivery.

Interessante una delle sue più recenti attività: la creazione di “New School American Cheese”, una sorta di versione artigianale del classico American Cheese, formaggio fondamentale per hamburger e, appunto, grilled cheese, ma famigerato per l’essere ultraprocessato. Ovviamente non gli manca esperienza televisiva, con la sua serie su National Geographic “Eric Greenspan Is Hungry”.

Ad occuparsi della parte gestionali del Tesla Diner di Los Angeles dovrebbe essere invece Bill Chait. Diciamo dovrebbe perché, nonostante le indagini del New York Times su degli annunci di lavoro nell’area puntino in quella direzione, non ci sono ancora state conferme ufficiali dai diretti interessati.

Chait è un veterano del settore che in pochi anni ha creato un vero impero che vanta alcune delle insegne più amate e di successo della California come Bestia, Petty Cash, République, and Broken Spanish e, più di recente, con le aperture di Tartine sia nel nord che nel sud dello stato.