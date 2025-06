Come una app promette di cambiare il modo in cui si gestiscono i ristoranti

Il momento difficile che sta attraversando la ristorazione sta rendendo il settore ancora più competitivo, e lo spazio per l’errore o l’improvvisazione si è ormai ridotto fino allo zero. A fare la differenza tra un locale di successo e uno destinato alla chiusura non è ormai sono l’offerta gastronomica o l’atmosfera azzeccata, ma una gestione basata sui numeri: da qui l’idea di un consulente internazionale come Dom Carella di elaborare e fornire ai ristoratori uno strumento che permetta di gestire al meglio proprio questo aspetto: Margo F&B Manager.

Cos’è Margo F&B Manager

Attraverso la sua Arkana Consulting, Domenico Carella fornisce consulenze a strutture ricettive in tutto il mondo, collaborando con nomi altisonanti della ristorazione come Mauro Colagreco, Tresind Studio (che si è recentemente meritato la terza stella Michelin), ScottoJonno a Napoli, Hiša Franko, Langosteria, Gruppo Campari, hotel come Villa d’Este e Waldorf Astoria, ha sviluppato nuovi prodotti come i kombucha rifermentati AKA e il liquore Zenzerello, ed è il patron di Carico, cocktail bar ristorante a Milano.

L’idea è quella di togliere ogni approssimazione dal lato gestionale del ristorante, abbandonando fogli Excel, appunti volanti e sistemi lenti e macchinosi sostituendoli con una app in grado di gestire costi da controllare, margini da calcolare, ricette da standardizzare e magazzini da allineare.

Progettata per essere utilizzabile da chiunque, Margo permette caricare semplicemente centinaia di ingredienti o prodotti da Excel, così da partire subito da un proprio storico, mantenendo lo stock sempre aggiornato, e le ricette standardizzate, con porzioni, costi, foto e QR code per l’accesso immediato, permettendo anche di gestire il team fornendo ad ogni membro un ruolo dedicato (admin, chef, manager, collaboratore), con autorizzazioni diverse.

La app è disponibile per iOS e Android in tutti gli Stati e in 4 lingue, con molte nuove features già in fase di sviluppo, e diversi tutorial sulla pagina Ig dove imparare a “smanettare” con l’app: i piani partono da €15,99 al mese per freelance e piccoli format, fino alle soluzioni premium personalizzate per hotel e grandi catene.

Carella, fondatore e CEO di Margo, commenta così: “Margo non è un gestionale. È una compagna di lavoro, pensata per chi è già in cucina, dietro al banco o in sala. Non serve essere esperti per usarla. Ho sempre visto e constatato che la barriera a tante duty del mondo hospitality sono quelle che portano l’operatore a staccarsi per dover entrare in un altro mood, Non serve mollare tutto e mettersi al pc ma con Margo è semplice mettersi in pari tra gestione costi e creatività all’istante. Serve solo voler lavorare meglio”.