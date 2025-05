Come Wanna Marchi si reinventa attraverso la cucina

La disavventure della (ex?) regina delle televendite Wanna Marchi sono sempre, in qualche modo, passate dalla cucina: un’attività che -come riportato in un’intervista a MOW Magazine- l’aveva aiutata durante i due anni e mezzo di carcere (più uno ai domiciliari) scontati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e bancarotta fraudolenta, e che le ha permesso di rimettersi in piedi subito dopo, lavorando nel bar-ristorante che la figlia Stefania Nobile gestiva col compagno di allora, un certo Davide Lacerenza, la cui carriera di ristoratore avrebbe poi preso tutt’altra piega.

La teleimbonitrice ad altissimi decibel trova quindi le energie per rimettersi in pista a 83 anni suonati proprio lanciandosi nella carriera culinaria: non aprendo un ristorante tutto suo, ma con ben più contemporaneo format di “pop-up” facendosi ospitare in altre cucine, e ha già trovato chi ha accettato la proposta.

Wanna Marchi chef itinerante

L’annuncio viene dato attraverso un video su Instagram in cui Marchi, con un caffè del buongiornissimo alla mano, racconta “vorrei iniziare (…) ringraziando molto volentieri col cuore Paolo del Mille un ristoratore di Bergamo che mi invitato a fare una cosa molto bella lui dice io e lei facciamo cucina assieme e invitiamo a mangiare nel mio ristorante, cioè nel ristorante di Paolo del 1000, Bergamo, poche persone dove mangeremo tutto quello che hai cucinato tu e che ho cucinato io”.

Poche persone, sì, perché l’Osteria Mille Storie & Sapori di Bergamo è davvero un locale intimo, una quindicina di coperti al massimo. Cosa si mangerà quindi? E quando si aprono le prenotazioni? La cosa è ancora da definire.

Prosegue Marchi: “è una sfida che affronto molto volentieri. Mi auguro presto. Logicamente Paolo io sai, sì credo di essere abbastanza bravina in cucina, però i miei tortellini in brodo logicamente non devono mancare. Di conseguenza io vorrei il cappone, vorrei il pezzo di carne che ti dirò io di comprare”.

Sappiamo già cosa vi state chiedendo: ma gli avventori non erano potenziali “Co****ni da in****re”? E i ristoratori che la ospiteranno, in quale categoria rientrano?

Domande legittime, a cui Wanna sembra voler implicitamente rispondere: “faremo tutto per bene come ho sempre fatto io per la mia famiglia da tanti anni a questa parte. Che dire, molti ristoratori mi hanno scritto dicendo che mi vorrebbero tanto avere e allora stanotte io dormo poco, purtroppo, perché penso a tante cose, anche perché io sono molto giovane, ho solo 83 anni, di conseguenza per vivere devo lavorare”.

E non si pongono limiti alla provvidenza: “allora io penso che lavoro posso fare e ho pensato che, perché no, potrei andare in giro per l’Italia, anche perché la forza ce l’ho, la capacità penso di averla, nei ristoranti e fare cene, pranzi con I loro commensali. Voi cosa ne pensate? Se voi mi vorreste avere nel vostro ristorante o trattoria o quello che è, anche in un ristorante a 5 stelle io ci sto”.

Sicuramente dei tortellini faranno meno danni degli ammennicoli contro il malocchio di mago do Nascimento, vedremo se la carriera della chef itinerante Wanna Marchi prenderà il volo.