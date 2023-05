Comicon 2023: i numeri di un’edizione record, con 17.500 pizze sfornate

di Dissapore 4 Maggio 2023

Quello appena conclusosi a Napoli è stato il COMICON più grande di sempre, con numeri mai raggiunti fino ad ora. La XXIII edizione, che ha visto Dissapore e Garage Pizza protagonisti con l’organizzazione del PizzaCon, ha infatti segnato il record di 170.000 visitatori, oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto ed un’arena all’aperto da 5.500 posti a sedere, 380 espositori, più di 300 ospiti, oltre 400 eventi e 7.000 accreditati tra i professionisti dei diversi settori.

Un programma ricchissimo, in tutte le sue aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon. Tra gli ospiti e gli eventi principali: il magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo; lo special screening del film The Flash, i The Jackal con la serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget; il Game Director Pu Liu, Milo Manara con l’adattamento a fumetti de Il nome della rosa, il concerto con Cristina D’Avena, 20 mostre e molto altro.

In tutto cio, la seconda edizione del PizzaCon ha cercato di essere all’altezza, con 17.500 sfornate (+6.500 pizze rispetto allo scorso anno) per i partecipanti, tra margherite al portafoglio e ricette speciali dedicate alla manifestazione firmate da Diametro 3.0, Gino e Toto Sorbillo, Impastovivo, L’Antica Pizzeria da Michele, Pizzerie Enrico Porzio, Pizzeria da Nino Pannella, Pizzeria Salvo e Umberto.

Gli eventi del PizzaCon

PizzaCon non è stato solo uno spazio dedicato alle tonde campane, ma anche un’area culturale dedicata al tema attraverso dibattiti e podcast in diretta. Come ad esempio il panel “PizzaCon presenta: Sabato della Pizza”, tavolata bucolica dal vivo del format Twitch ideato da Domenico Guastafierro (aka cavernadiplatone). Lunedì 1 maggio è stato il turno del podcast Power Pizza(con) dal trio composto dal fumettista Sio, Nick e Lorro, puntata dal vivo in una Sala Italia gremita con guest star speciale Errico Porzio, uno dei pizzaioli più apprezzati dal pubblico italiano.

Nel mezzo, domenica 30 aprile, una giornata particolare e di attesa per il primo match point scudetto del Napoli, che non è andato a segno ma si è manifestato in tante persone vestite con la maglia della squadra partenopea.

I prossimi appuntamenti

COMICON Napoli torna dal 25 al 28 aprile 2024, e ci vedrà impegnati ad alzare ulteriormente la qualità, tra appuntamenti culturali e la promessa di una proposta senza glutine. Prima, però, l’edizione imminente di COMICON Bergamo, dal 23 al 25 giugno.