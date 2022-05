Como, apre “Il Pane di Sandro”, la prima panetteria in Italia gestita da ragazzi disabili e giovani fragili

di Marco Locatelli 19 Maggio 2022

Da venerdì 20 maggio apre a Como “Il Pane di Sandro”, la nuova panetteria-pasticceria dell’Associazione Cometa (via Carso 67-69) che dà lavoro ad alcuni ragazzi con disabilità e giovani fragili.

Inaugurato nella serata di mercoledì 18 maggio alla presenza, fra gli altri, dell’assessore alle Politiche sociali della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, delle massime autorità cittadine; del vescovo di Como, Oscar Cantoni; e da uno dei fondatori di Cometa, Erasmo Figini, ‘Il Pane di Sandro’ è aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 18 e la domenica dalle 7.30 alle 13. È possibile acquistare prodotti artigianali di panetteria e pasticceria realizzati nei laboratori dai giovani di Cometa guidati da maestri artigiani.

L’idea di aprire una nuova attività è quella di estendere la possibilità educativa di Cometa individuando nuove occasioni che favoriscano l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità e giovani che vivono situazioni sociali, economiche e personali difficili.

“È, quella di mercoledì 18 maggio, una giornata importante – ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali – perché inauguriamo un prezioso progetto per il nostro territorio, in grado di valorizzare le competenze delle persone con disabilità. Il lavoro rappresenta un importante fattore di riconoscimento sociale e garantire percorsi di inclusione lavorativa per le persone più fragili, perseguendo gli obiettivi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, significa dare loro la possibilità di intraprendere un percorso di vita sempre più autonomo e indipendente”.