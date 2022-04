Como, arrestato il ristoratore stellato Giovanni Maspero: accusato di aver evaso più di 100 milioni

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Giovanni Maspero, titolare del ristorante stellato I Tigli in Theoria di Como, è stato recentemente arrestato in custodia cautelare dagli agenti della Guardia di Finanza locale per l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione e frode fiscale, tra cui una serie di mancati versamenti di tasse e contributi per un totale complessivo di circa 107 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle stanno anche eseguendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni riconducibili a Maspero per un valore pari al debito con il Fisco: le indagini, scattate dopo che la Procura aveva chiesto il fallimento delle società di Maspero a causa di un’esposizione di oltre 20 milioni di euro nei confronti dell’Erario, stanno inoltre coinvolgendo più società, tutti riconducibili all’imprenditore. Il quadro delle accuse è di fatto piuttosto complesso: pare che Maspero non pagasse le tasse per poi chiedere la rateizzazione del debito, saldato con le successive evasioni e accumulando un debito sempre crescente.

Nello specifico, in base a quanto fatto emergere dalla Guardia di Finanza, sarebbero stati girati almeno 17,6 milioni di euro “in favore proprio o di altre società riconducibili all’indagato, con la susseguente sistematica falsificazione dei bilanci d’esercizio attribuendo mendacemente alle somme distratte la natura di inesistenti crediti finanziari”, oltre al “reiterato e sistematico inadempimento, già a partire dal 2012, delle obbligazioni tributarie e previdenziali”.