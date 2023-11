Con il nuovo libro di ricette dei Pokémon cucina anche tu un Magikarp al cartoccio

Se volete sapere come cucinare un Magikarp al cartoccio, è al libro di ricette dei Pokémon che dovete rivolgervi

di Manuela Chimera 1 Novembre 2023

Giusto mi stavo chiedendo cosa regalare questo Natale ed ecco che arriva fresco fresco il nuovo libro di ricette dei Pokémon. Che potrebbe fare un figurone accanto ad altri classici come il Libro di ricette di Harry Potter e Cucinare coi manga. Comunque sia, il libro in questione si intitola Pokémon – Il libro di cucina ufficiale. Se avete sempre sognato di cucinare un Magikarp al cartoccio, uno Psyduck all’arancia o un brasato di Miltank, questo è il ricettario che fa per voi.

Cosa ci aspetta con il libro di ricette dei Pokémon?

Pokémon – Il libro di cucina ufficiale è pubblicato da Salani e propone piatti ispirati proprio ai Pokémon e alle diverse regioni dove possiamo trovarli. Ci sono capitoli dedicati agli spuntini da viaggio e altri dedicati a pasti più completi e sofisticati, capaci di soddisfare gli Allenatori e le Allenatrici più esigenti.

Quando ho letto il titolo del libro francamente speravo in piatti dove i Pokémon fossero i protagonisti, visto e considerato che molti Pokémon sono simili ad animali e piante commestibili. I Pokémon ispirati ai pesci si sprecano, ma ci sono anche Pokémon ispirati a bovini, suini, ovini, crostacei e anche a piante, verdure e frutta, fra cui cipolle, funghi, ananas, mele e tanti altri ancora.

Però ammetto che così sarebbe stato un filino macabro (Magikarp, scelgo te… e poi ti metto in padella, no, non avrebbe funzionato). Invece il libro comprende piatti, dolci e bevande che si ispirano ai vari tipi di Pokémon.

Quindi ecco che troveremo piatti di tipo Elettro che, visto che fanno scintille, saranno ricchi di elementi acidi (e qui Pikachu la farà da padrone). Poi ci sono i piatti di tipo Terra, quelli più di sostanza. Non mancheranno, poi, i piatti di Fuoco che, ovviamente, saranno caldi e assai piccanti.

Ogni tipo di Pokémon è presente nel ricettario: tutto sta nell’imparare le giuste mosse per cucinare tali piatti. Ovviamente il libro si propone, poi, di far conoscere a un pubblico ancora più ampio i Pokémon. Chi lo sa, magari la nonna, dopo aver letto queste ricette, potrebbe decidere di giocare anche lei a Pokémon Go, partendo alla conquista delle Palestre.

Le ricette avranno vari gradi di difficoltà: ce ne sono di adatte agli Allenatori/Chef alle prime armi e altre per Allenatori/Chef più provetti. E mentre mi immagino mentre tiro fuori una Pokeball e la lancio urlando “Iginio Massari, scelgo te!”, ecco che se siete interessati o se volete fare un regalo a qualche amico amante dei Pokémon, troverete il libro già in vendita dal 24 ottobre in libreria o nei principali store online, al prezzo di 22,90 euro per un totale di 128 pagine.