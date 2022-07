Cono gelato in argento: una follia da 650 euro griffata Delfina Deletrez-Fendi

Instagrammarvi in spiaggia mentre tutti lavorano non è un flex abbastanza grande? No problem - potete aggiungere un cono gelato in argento.

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Il cono gelato in argento è esattamente ciò che vi ha suggerito l’immaginazione – un cono fatto letteralmente d’argento. Apparso già negli ultimi giorni sul profilo Instagram della designer Delfina Deletrez-Fendi, si tratta di un progetto di gioielleria che di fatto fa parte di una più ampia collezione – chiamata Objets de vie – interamente dedicata al mondo del gelato, dal cono in questione allo stecco. Prima che lo chiediate: sì, il cono può essere utilizzato per mangiare effettivamente una pallina (ma anche due) di gelato (l’argento è stato appositamente trattato con agenti antibatterici); e no, il cono non è commestibile.

Cono 925 – questo il nome del pezzo – è stato testato alla presentazione della collana agli occhi e ai palati di personaggi come Chiara Ferragni, Carine Roitfield e Bruno Frisoni, dove di fatto è stato utilizzato per servire una pallina di gelato allo shiso. Ora, sappiamo che state tutti aspettando il momento in cui si parla del prezzo – 650 euro per la versione in argento adatta a noi plebei, ma ne esiste anche una in platino con pavé di diamanti il cui prezzo non è stato rivelato – per poter sguinzagliare l’oltraggio; e di fatto vi confessiamo che ci piacerebbe tanto unirci al coro in questa occasione, ma abbiamo un po’ paura che Miranda Priestley spunti dal nulla e si metta a spiegarci il motivo per cui il mondo della moda ci riguarda così da vicino, magari ricordandoci che il cono in questione non è in argento, ma grigio cadetto. Quindi, seppur un cono in argento potrebbe apparire come una pacchianata, meglio alzare le mani e lasciare che a parlare di moda sia chi effettivamente di moda ne capisce qualcosa.

“Il punto di partenza è proprio lavorare su oggetti di uso comune rendendoli straordinari” ha commentato Delfina Delettrez-Fendi riferendosi alla collezione. “Il cono poi è un emblema italiano, ci proietta nell’infanzia, dà gioia. Il progetto mi riflette, quindi per lanciarlo ho scelto questa piazza, dove abito”.