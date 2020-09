Conserve fai da te nei mercati Campagna Amica di Coldiretti

Hanno tenuto impegnati molti di noi in quei giorni di lockdown, e ora tornano di moda – complice l’autunno appena arrivato – le conserve fai da te grazie a Coldiretti e ai suoi mercati di Campagna Amica.

“Il ritorno dell’emergenza Covid – fa sapere Coldiretti – spinge il fai da te casalingo con milioni di italiani che quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, riscoprono i consigli dei nonni e si mettono al lavoro tra matterelli, pentole e vasetti nella preparazione di conserve, per riempire la dispensa e non farsi cogliere impreparati da un eventuale peggioramento della situazione”.

Il fenomeno sarà analizzato e mostrato nel primo weekend d’autunno sabato 26 settembre 2020 nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia (programma su www.campagnamica.it) a partire da Roma al Circo Massimo, in via di San Teodoro dove dalle ore 9, insieme al nutrizionista ed a esperti, gli agrichef, i cuochi contadini, sveleranno agli italiani i segreti del fai da te con dimostrazioni pratiche per non sbagliare, dalla preparazione di passata di pomodoro alle marmellate di frutta fino ai sottoli e ai sottaceti ma anche i segreti della pasta fatta in casa.

Per l’occasione sarà presentata l’indagine Coldiretti/Ixe’ sul “Il ritorno delle conserve fai da te al tempo del Covid” con numeri e tendenze della svolta in cucina degli italiani favorita anche dallo smart working.