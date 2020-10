Consumi: +92,9% per l’avocado in Italia nell’ultimo anno

Volano i consumi di avocado in tutta Europa, e la vendita di queso frutto sempre più alla moda fa segnare addirittura un +92,2% di crescita in Italia nell’ultimo anno.

Un risultato straordinario, che costruisce un volume di affari che ammonta a ben 6,5 milioni di euro. A sostenerlo è l’Organizzazione Mondiale dell’Avocado (WAO): sì, esiste un’organizzazione che si occupa nello specifico di questo superfood e – giusto perché sappiate quanto conta – ha in mente di proclamare ufficialmente il 2021 come Anno dell’Avocado.

In effetti, il superfood verde se lo meriterebbe pure: negli ultimi anni, ha resistito a ogni stanchezza, ed è rimasto sulla cresta dell’onda delle diete di chiunque. Probabilmente, il suo successo è dovuto anche al suo bell’aspetto, particolarmente “instagrammabile”, al punto che su Instagram l’hashtag #avocado conta più di 11mila post. Della serie Chiara Ferragni levate.

Volevate diventare degli influencer? Imparate dagli avocado, cari amici di Dissapore. Lì si che parliamo di successo vero: non solo nei consumi retail, ma anche nella ristorazione. Per esempio nel segmento delivery, le vendite di avocado continuano a crescere, con un incremento del +25% nel delivery di piatti che che lo vedono protagonista. Nell’ultimo anno sono stati ordinati oltre 45 tonnellate di avocado in Italia, soprattutto nelle grandi città di Roma e Milano.