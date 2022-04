Consumi: gli Italiani cambiano le abitudini per ridurre gli avanzi, dice un sondaggio

Un sondaggio di HelloFresh ha fatto emergere come un italiano su due abbia cambiato i propri consumi per ridurre gli avanzi alimentari.

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

Un’indagine redatta da HelloFresh, servizio di kit ricette a domicilio, e condotta da Censuswide, ha tentato di approfondire le abitudini e i comportamenti gli italiani in termini di consumi, sottolineando le pratiche più responsabili: ebbene, in base ai dati raccolti, è emerso che circa un italiano su due (il 52%) ha cambiato il proprio approccio in cucina per ridurre gli avanzi, mentre uno su tre (33%) ha dichiarato di voler sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti del pianeta attraverso l’adozione di scelte mirate di consumo.

Gli analisti sottolineano anche che, rispetto a quanto osservato dieci anni fa, più di un italiano su dieci si impegna a condurre i propri acquisti in maniera razionale, con il 40% che ha adottato con successo pratiche sostenibili nella ricerca e nell’approvvigionamento degli ingredienti; mentre il 32% sostiene che si impegnerà maggiormente a ridurre gli sprechi nella routine di tutti i giorni. Va sottolineato, inoltre, che il trend mostra un chiaro andamento ascendente: il 47% degli intervistati si ripromette di dare priorità agli alimenti di provenienza locale al momento degli acquisti, dicendosi disposto a sborsare anche qualche soldino in più pur di poter portare in tavole ingredienti a filiera corta (34%) e di stagione (28%). Infine, la quasi totalità degli italiani presi in esame (l’89%) trova importante che vengano adottate pratiche di sostenibilità in ciascuna delle fasi della filiera alimentare.