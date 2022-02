Secondo i dati NielsenIQ, per quanto riguarda i consumi gli italiani si aspettano di spendere un 22% in più per le spese alimentari.

di Manuela 4 Febbraio 2022

I dati NielsenIQ sentenziano che, per quanto riguarda i consumi, gli italiani si aspettano di spendere il 22% in più per le spese alimentari, ma non solo.

Lo studio globale “Consumer Outlook 2022” appena rilasciato da NielsenIQ, ha evidenziato come il 90% degli italiani abbia dovuto rivalutare le sue priorità rispetto al periodo pre pandemia. Più della metà, poi, ritiene che l’impatto economico e sociale provocato dalla pandemia continuerà fino al 2023 (e anche oltre).

Per i consumatori italiani, la preoccupazione principale per questo 2022 sarà relativa alla salute e al benessere. Il problema è che la pandemia ha provocato danni economici a molte famiglie italiane. Il 24% dei consumatori dichiara di aver perso il lavoro o il reddito a causa dell’emergenza sanitaria e solo il 7% degli italiani è riuscito a risparmiare qualcosa.

Parlando di consumi per il 2022, il 41% degli intervistati si aspetta di spendere di più per le varie utenze, fra cui le bollette di luce, gas e telefono (i rincari si sono già visti). Invece, come anticipavamo prima, il 22% sa già che spenderà di più per acquistare il cibo.

Inoltre il 51% degli italiani è pessimista: per i pasti saranno costretti a spendere di meno. Minori saranno anche i soldi a disposizione per l’intrattenimento fuori casa (49%) e per le vacanze all’estero (39%).