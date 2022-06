Contributi per l’Horeca, domande a partire dal 9 giugno

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

di Marco Locatelli 9 Giugno 2022

A partire da oggi, giovedì 9 giugno, e fino al 23 giugno le imprese del settore eventi – wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – particolarmente colpite durante l’emergenza Covid potranno richiedere contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia dell’entrate.

Si tratta di una misura introdotta dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel decreto Sostegni bis. Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate (a questo link). I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Al contributo potranno accedere solamente le imprese con sede legale o operativa in Italia che abbiano avuto una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per le imprese costituite nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.

Il contributo andrà richiesto tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla voce “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata. La richiesta può essere fatta anche da un intermediario delegato, ad esempio il commercialista.