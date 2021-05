Coop Centro Italia dona oltre 35mila kg di cibo ai bisognosi

Oltre 35 mila kg di prodotti alimentari donati ai bisognosi da Coop Centro Italia e Superconti con la nuova edizione della colletta alimentare “Dona la Spesa”, andata in scena fra l’8 e il 15 maggio 2021.

Quindi, grazie alla generosità dei clienti della catena di supermarket, è stato poi possibile donare il cibo acquistato nei punti vendita a 94 associazioni di beneficenza del territorio.

Dopo le collette in edizione “straordinaria” a causa della pandemia del 2020 – una anche per soli articoli didattici e di cancelleria per aiutare le famiglie con figli in età scolare – quest’anno torna dunque “Dona la spesa”.

“Un impegno solidale – hanno spiegato dalla Coop – continuo dunque, che il Gruppo Coop Centro Italia continua a promuovere concretamente sin dall’inizio della pandemia, attraverso diverse iniziative solidali ed economiche, nel rispetto dei valori fondanti la cooperazione di consumo”.

Fonte: Perugia Today