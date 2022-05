Copenaghen, l’ex birrificio Carlsberg convertito a spa di lusso

Lo storico ex birrificio Carlsberg di Copenaghen è stato convertito da AIRE Ancient Baths in una suggestiva spa di lusso.

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

No, niente bagno in un idromassaggio pieno di birra – per ora. Le vasche della spa di lusso sorta nei sotterranei dello storico ex birrificio Carlsberg di Copenaghen, però, sono davvero le stesse cisterne in cui si conservava il malto, anche se ora ospitano acqua salata. Ma andiamo con ordine: come ormai avrete intuito, la fabbrica dell’iconico marchio danese è stata convertita da AIRE Ancient Baths in una spa suggestiva, ricca di tutti i comfort che potete immaginare.

Il centro benessere sorge, per essere più precisi, proprio nei sotterranei dell’ex birrificio, negli spazi confinati da ampie volte in mattoni rossi: qui, nella semioscurità allontanata da qualche flebile ma romantico lume di candela, i visitatori possono scegliere tra numerosi rituali e ambienti che spaziano dal cosiddetto Flotarium all’Himalayan Salt Experience, dove ci si può immergere in un bagno di acqua salata che comprende un circuito a diverse temperature, passando anche per il bagno turco con aromaterapia del Laconicum. La ciliegina sulla torta? All’interno è vitato fare fotografie: meglio dimenticare il cellulare nell’armadietto e godersi una giornata lontani dalla frenesia moderna, immersi nell’atmosfera di uno storico birrificio europeo.