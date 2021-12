Corea del Sud, torna il coprifuoco alle 21 per bar e ristoranti

di Marco Locatelli 16 Dicembre 2021

In Corea del Sud il governo torna a imporre ai suoi cittadini il coprifuoco. La situazione epidemiologica è in peggioramento e così si è tornati ad una delle misure restrittive più drastiche per impedire che i contagi diventino incontrollabili. Da sabato 18 dicembre al 2 gennaio coprifuoco alle 21 per bar e ristoranti e riunioni private per massimo 4 persone.

Una decisione che il premier Kim Boo-kyum ha preso dal momento che nel Paese si viaggia a quota 8.000 contagi quotidiani, con un numero giornaliero di vittime che ha toccato quasi 100.

Sempre dalla Corea del Sud, è di pochi giorni fa la notizia di uno spot dell’azienda lattiero-casearia Seoul Milk dove le donne si trasformano in mucche.

Una pubblicità che ha generato non poche polemiche, motivo per il quale l’azienda lattiero-casearia Seoul Milk ha dovuto ritirare la pubblicità e scusarsi pubblicamente.