Corona Hard Seltzer: 40 milioni di dollari per lanciare il nuovo prodotto di Constellation Brands

Constellation Brands mette in campo un investimento di 40 milioni di dollari per lanciare un nuovo prodotto, la Corona Hard Seltzer.

Quello che sembra essere per il gruppo uno dei più importanti investimenti di marketing di sempre riguarderà dunque un prodotto tipicamente estivo, una bevanda aromatizzata che verrà lanciata questa primavera negli Stati Uniti in quattro gusti: lime tropicale, mango, ciliegia e mirtillo. La bevanda conterrà 90 calorie, zero carboidrati e zero zuccheri (al confronto, una bottiglia di Corona Extra contiene 148 calorie), ed è destinata a un pubblico adulto, precisamente nella fascia di età 21-54 anni. “Siamo pronti a fare una delle più grandi spese di lancio che abbiamo mai fatto contro un singolo prodotto”, ha detto Bill Newlands, Ceo di Constellation Brands, in un’intervista a Mad Money.

“La nostra convinzione è che il nostro hard seltzer Corona sarà un attore molto importante in questo mercato”, ha detto Bill Newlands, in un’altra intevrista alla CNBC, aggiungendo anche che il mercato dei seltzer è potrebbe facilmente raddoppiare nel 2020 i già buoni risultati ottenuti lo scorso anno, e con questo lancio il gruppo punta dunque ad ottenere una quota significativa di quel mercato.

[Fonte: CNBC]