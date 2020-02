Coronavirus: Barbara D’Urso “ha imparato come lavarsi le mani” e ce lo insegna

Ed eccola là, Barbara d’Urso, che grazie al Coronavirus riesce a insegnarci quello che anni di raccomandazioni parentali non sono bastate a inculcarci in testa: lavarci le mani.

Prima di mangiare, certo, prima e dopo aver fatto la pipì (o durante, come dice una vecchia barzelletta), una volta rientrati a casa dopo aver preso i mezzi pubblici. “Ho imparato a lavarmi le mani” (?!), dice, e ce lo spiega a Pomeriggio Cinque, assumendo i panni dell’educanda, effettivamente più seriosi del solito, per spiegarci come lavarsi le mani in UN MINUTO nella maniera più complessa ed efficace possibile.

Forse voi già lo sapevate, ma lei – spiega – lo ha imparato in questi giorni, e ce lo mostra: palmo contro palmo, destra sulla sinistra, sinistra sulla destra, terza fase di sfregamento, pugnetti che si incontrano, igienizzare pollice uno, igienizzare pollice, tanto sapone, rubinetto chiuso col gomito come nelle sale operatorie due et voilà, dopo un minuto le mani sono pulite e a prova di Coronavirus.

Se gli Italiani non lo imparano stavolta, abbiamo perso le speranze. Glielo sta dicendo Amadeus, che dopo Sanremo è entrato nelle loro case per dare i consigli sulla prevenzione dell’epidemia. Glielo ha mostrato – con grande accuratezza – Barbarona d’Urso. E dopo questa, si aspettano con ansia le puntate dedicate alle caramelle dagli sconosciuti e al maglioncino quando fa freddo.