Coronavirus c’entra con birra Corona? L’inquietante ricerca su Google degli ultimi giorni

Che c’entra il Coronavirus partito dalla Cina con la birra Corona? Niente, direte voi, e ci dareste dei matti solo per averlo pensato. Eppure, non la pensano così i tantissimi utenti che su Google hanno cercato un nesso tra le due cose, chiedendo all’internet di parlare loro del misterioso “Corona Beer Virus”. Tra le ricerche di tendenza a livello mondiale, Google Trends registra ovviamente un crescente interesse per la questione del Coronavirus, con ricerche correlate annesse come “sintomi del Coronavirus” o “come prevenire il Coronavirus”.

Ma, come fa notare il blog sul mondo del Web BoingBoing, tra le ricerche messe in atto dagli utenti di tutto il mondo ce n’è una particolarmente inquietante, quella legata al “virus della birra Corona”. Postando un grafico di Google Trends, BoingBoing ha infatti mostrato un picco di ricerche contenenti le parole Corona, birra e virus, e ha voluto tranquillizzare gli utenti assicurandogli che no, non esiste nessun rischio che la birra possa farvi ammalare (almeno, non di polmonite atipica).

Dunque, c’è una parte del mondo che pensa che il virus che sta mettendo in allarme il mondo intero abbia a che fare con la celebre birra messicana, e che chiede lumi su questo a Google. E pensate un po’, votano anche loro.

[BoingBoing]