Coronavirus in Lombardia: chiusi pub e discoteche dopo le 18

Continuano le misure precauzionali per evitare il diffondersi del Coronavirus in Lombardia, e arriva anche l’obbligo di chiusura di pub e discoteche dopo le 18. Sono diverse le procedure straordinarie messe in atto dalla Regione per contrastare la diffusione del Covid 19, compresa la chiusura di scuole e uffici pubblici.

Ma ogni genere di manifestazione che coinvolga molte persone viene evidentemente considerata potenzialmente pericolosa, motivo per cui sono rientrate nelle misure restrittive anche pub e discoteche: “è assolutamente bene evitare gli assembramenti per questo abbiamo deciso la chiusura delle scuole, la sospensione delle manifestazioni sportive o culturali o religiose, la sospensione di musei, la sospensione dei concorsi, misure strutturali come la chiusura dopo le ore 18 dei luoghi di intrattenimento e di svago come discoteche e pub, dove c’è grande luogo di ritrovo”, ha dichiarato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera nella conferenza stampa organizzata dalle autorità lombarde per fare il punto sul Coronavirus.

Al momento le stesse precauzioni non sono però state allargate ai ristoranti (per quanto non si comprenda molto la differenza con un pub), che non hanno restrizioni sull’orario di apertura. È chiaro che anche i gestori di locali manifestano preoccupazioni sulle ricadute economiche che possono avere questi – seppur evidentemente necessari – provvedimenti.

[Fonte: AdnKronos]