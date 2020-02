Coronavirus: Matteo Salvini cambia idea e cena con cibo cinese, ma i suoi elettori si preoccupano

Un dietrofront di Matteo Salvini sulle scelte culinarie ai tempi del coronavirus. Il leader del Carroccio – dopo aver chiesto agli italiani di “mangiare solo cibo italiano” (e non solo in occasione del virus cinese) in seguito alle contromisure adottate dal governo Conte – ora pare tornare sui suoi passi pubblicando sul profilo Facebook una foto con del cibo cinese d’asporto apparecchiato sulla sua tavola: ravioli al vapore, riso, involtini primavera e tanto altro.

Un cambio totale che non ha convinto (tutti) gli elettori di Salvini: in molti sotto al post Facebook hanno infatti criticato la scelta, sottolineando come il leader della Lega, da sempre in prima linea nella difesa del cibo made in Italy, ora dà visibilità al cibo cinese; tra l’altro proprio durante un’emergenza sanitaria proveniente dal Dragone.

“La cucina cinese no, capisco il desiderio di fare propaganda ad ogni costo, ma dopo avere difeso il made in Italy per anni, esibire questa porcheria…”, scrive un follower che evidentemente non apprezza la cucina asiatica. Un altro, più semplicemente, scrive: “C’è qualcosa che non quadra”. “Ma anche no Matteo!!! Spaghetti al pomodoro forever!”, si legge nei commenti.

Insomma, un’inversione a U dell’ex ministro dell’Interno che non è andata giù al suo elettorato soprattutto dopo le numerose dichiarazioni diametralmente opposto a quanto si può vedere in questo post.