Coronavirus: pub di Lecco aperto per un solo minuto, “non chiudiamo da 2813 giorni”

Un pub di Lecco, il The Shamrock Irish Pub, fa sapere ai suoi clienti che rimarrà aperto stasera per un solo minuto, in rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia per contrastare il Coronavirus. Il motivo di questa misura un po’ provocatoria? Il mantenimento di un record positivo. “Non chiudiamo da 2183 giorni consecutivi”, hanno fatto sapere i titolari del locale che, come tutti gli altri nella Regione, ha l’obbligo di chiusura della 18 alle 6 del mattino.

Dunque, per evitare che l’emergenza da Coronavirus possa inficiare questo primato di giorni di apertura consecutivi, il pub ha fatto sapere tramite la propria pagina Facebook che aprirà comunque, nonostante il divieto imposto dalle autorità. Sì, però aprirà per un minuto soltanto. Dalle 17.59 alle 18, infatti (come fa sapere un cartello sulla porta d’ingresso del pub) le porte resteranno aperte, simbolicamente.

Il tutto viene comunicato in pieno stile irlandese, con tanto di trifogli beneauguranti che speriamo possano funzionare contro le preoccupazioni di molti gestori di locali coinvolti dai divieti. Non basterà un minuto di apertura a risanare le casse dei locali coinvolti, ma il gesto è un timido segnale di ottimismo e positività, e in questi giorni, alla fine, ce n’è un grandissimo bisogno.

[Fonte: La Repubblica]