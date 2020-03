Coronavirus, smart working: l’Ue ci invita a non mangiare arrosto di notte

A proposito di Coronavirus e smart working, l’UE fornisce utili consigli e invita i telelavoratori a non mangiare l’arrosto di notte. La UE ha lanciato una serie di linee guida per spiegare ai propri dipendenti come funziona il telelavoro. Tuttavia, vista la situazione, ha pensato bene di usare un po’ di ironia.

Fra i numerosi consigli c’è anche quello di non mangiarsi un arrosto alle 4 del mattino. La Commissione ha voluto ricordare a tutti che stare a casa per lavorare non giustifica abbuffate inutili. Bisogna mangiare sano e a orari regolari. E sarebbe meglio lavorare al di fuori della cucina per non cadere in tentazioni.

Sempre a proposito dei programmi alimentari, l’UE consiglia di impostarne uno e rispettarlo, ricordandosi di mangiare sano per tutelare la salute. Se vi incuriosiscono gli altri consigli della UE a proposito dello smart working, eccoli: