Coronavirus: torte, pizze, vino e champagne nel carrello della spesa in Europa durante il lockdown

Una recente ricerca Nielsen ha svelato che nel carrello della spesa in Europa durante il lockdown da Coronavirus ci sono finiti torte, pizze, vino e champagne. La ricerca è stata fatta in collaborazione con The Conference Boardin.

E’ innegabile che il Coronavirus abbia modificato le abitudini di consumo degli europei. Per esempio, i consumatori europei tendono adesso a risparmiare maggiormente per quanto riguarda il take-away, l’intrattenimento fuori casa, le vacanze e l’abbigliamento. In generale, si parla di una riduzione delle spese fra parile e giugno di quest’anno del 66%.

Tuttavia ci sono alcuni settori in cui si è notato un incremento. Per esempio, nonostante la riapertura di negozi e ristoranti e l’alleggerimento delle misure restrittive, i cibi preparati in casa vanno ancora per la maggiore. Prendiamo il caso dell’Italia: nonostante le riaperture, le vendite di farina hanno registrato un aumento del 55% a giugno e del 24% a luglio. Senza parlare del +19% per quanto riguarda le torte.

Nel Regno Unito, invece, pare che continuino ad andare molto gli alcolici: lo champagne ha registrato un +15%, il vino frizzante un +19% e il vino fermo un +22%. Sempre in gran Bretagna, ottima prova anche per le miscele per la cottura in forno con un +53%, per lo zucchero e olio con +36% e per le bevande alcoliche pre-miscelate con + 35%.

Se ci spostiamo in Germania, anche qui lo champagne domina ancora il carrello della spesa dei consumatori, mentre in Francia l’acquisto della farina ha registrato un +39%, seguito da un +12% per l’olio.