Cortemilia, un incendio distrugge il magazzino della Nocciole Marchisio

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Un violento incendio notturno ha completamente divorato un magazzino della storica azienda Marchisio di Cortemilia, famosa per la lavorazione di nocciole. Secondo i rapporti redatti dalle forze dell’ordine non si sono registrati feriti, ma come accennato le fiamme hanno causato danni ingenti all’edificio, tanto che l’intero tetto è collassato sotto il loro attacco. L’ipotesi formata dal personale dei Vigili del Fuoco è che il rogo abbia di fatto avuto origine dalla cella frigorifera del magazzino, ma a onore del vero le ispezioni sono tuttora in corso.

L’intensità dell’incendio ha reso necessario l’intervento delle squadre di Alba, Santo Stefano Belbo e Dogliani; che sono giunte sul posto con diverse autobotti. Una volta che le autorità decreteranno ufficialmente la messa in sicurezza dell’area gli agenti della polizia giudiziaria entreranno in azione per accertare l’origine del rogo, anche se – come già accennato poc’anzi – le cause paiono prettamente accidentali.

“Il danno è sicuramente ingente ma per fortuna, dalle prime informazioni, dovrebbe essere salva la linea produttiva e questo ci rende fiduciosi sulla ripartenza di questa azienda storica” ha commentato il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito. “La Marchisio è molto radicata sul territorio, ha un forte legame anche con i suoi operai che si sono subito detti disponibili a fare il possibile per ripartire in fretta”.