Cortilia, frutta e verdura a domicilio arrivano anche in Veneto e a Genova

Il servizio di spesa online a filiera corta, dopo Lombardia Piemonte ed Emilia, si espande in Veneto e a Genova.

di Dissapore 2 Settembre 2021

Cortilia arriva anche in Veneto e a Genova. Il servizio di spesa online di prodotti freschi a filiera corta, frutta e verdura ma non solo, inizia a consegnare nelle provincie di Verona, Padova, Vicenza, Treviso e nell’area di Mestre e paesi limitrofi, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 22, con possibilità di selezionare la fascia oraria ristretta fino a 2 ore. A Genova invece la consegna è attiva, su quasi tutto il territorio comunale, tutti i giorni della settimana tranne la domenica, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 22 e il sabato dalle 11 alle 19. Veneto e Liguria si aggiungono quindi a Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna nel raggio d’azione di Cortilia.

Un servizio che si è sempre basato sulla valorizzazione dei produttori locali e sulla filiera corta: così mentre estende l’ambito territoriale di operatività, allarga anche il parco fornitori: Italpesto, Castelnuovo di Magra (SP); Pastificio Novella, Sori (GE); Panificio Tossini, Avegno (GE); Biscottificio Grondona, Genova (GE); Possa, Riomaggiore (SP); Ca’ Verde, Vallese di Oppeano (VR); Toniolo, Borso del Grappa (TV); Vigneti Villabella, Calmasino di Bardolino (VR); Monte dei Roari, Valeggio sul Mincio (VR); De Tacchi, Gazzo (PD).

Cortilia.it funziona con registrazione, ma poi consente di scegliere tra spesa singola, con consegna anche oggi per domani; abbonamento settimanale, quindicinale o mensile con la possibilità di aggiungere e sostituire prodotti a piacere. Cortilia effettua le consegne con furgoni refrigerati che garantiscono il mantenimento della catena del freddo, per recapitare i prodotti alimentari in sicurezza, e consegna al piano.