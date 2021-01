Cortilia, sito di spesa online, ha un nuovo azionista: è Renzo Rosso di Diesel

Cortilia, il sito di spesa online dedicato ai prodotti artigianali, ha un nuovo, importante azionista: è Renzo Rosso, patron del marchio di abbigliamento Diesel.

Il sito di consegne a domicilio di produttori di qualità ha infatti accolto nell’azionariato l’imprenditore, che si dichiara entusiasta di questa “iniziativa troppo affascinante”.

Merito del suo fondatore, Marco Porcaro, con cui Renzo Rosso pare avere in comune la passione per l’impresa e quella per il mondo delle nuove tecnologie. Il patron di Diesel e Otb (Only The Brave, holding vicentina che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri, Staff International nonché la società calcistica L.R. Vicenza) è entrato in minoranza nell’impresa del food attraverso la propria holding personale Red Circle Investments. Un investimento che segue i tempi attuali: il commercio di generi alimentari online ha ricevuto quest’anno in Italia un’incredibile spinta in avanti, complice l’impossibilità o la difficoltà, nei mesi del lockdown e anche nel periodo successivo, di uscire di casa.

Difficile che questo mercato, che si è allargato in questi mesi a una velocità impressionante, possa ora tornare indietro: è sicuramente il business del momento e anche del prossimo futuro. Ad esempio Cortilia, lo scorso hanno, ha raggiunto i 33 milioni di fatturato, facendo registrare un +175% rispetto al 2019. E, come segnale di ulteriore crescita, il gruppo ha in programma l’inaugurazione di una nuova sede «green» di 50mila mq alle porte di Milano.

[Fonte: Il Corriere della Sera]