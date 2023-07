Cosa ci fa Lana Del Rey dietro il bancone di una Waffle House in Alabama?

Lana Del Rey sta lavorando come cameriera in una Waffle House nella città di Florence, Alabama: che cosa bolle in pentola?

di Luca Venturino 28 Luglio 2023

È lei o non è lei? Certo che è lei! Immaginiamo che a un’occhiata distratta la curiosa somiglianza tra una delle dipendenti della Waffle House in quel di Florence, Alabama, e Lana Del Rey fosse stata archiviata come fortunata e simpatica coincidenza: “Chissà in quanti le chiederanno se sa che le assomiglia!”, avranno pensato. Ci chiediamo quale sarà stato il dettaglio che avrà confermato i sospetti e reso chiaro a tutti che sì, quella cameriera è proprio lei – Lana Del Rey in carne e ossa: avrà cominciato a cantare durante il servizio? Qualche fan particolarmente ossessionato ha seguito una rigorosissima dieta a base di waffle per qualche giorno pur di osservarla al meglio e confermare i propri sospetti?

Lana Del Rey come non l’avete mai vista: cameriera in una Waffle House

A onore del vero va detto che la nostra protagonista non ha fatto nulla per nascondere la propria identità (e perché dovrebbe, d’altronde? Immaginiamo che il contesto fosse anacronistico al punto da non necessitare di alcun camuffamento), tanto che era solita indossare un’uniforme con tanto di targhetta con il nome “Lana”. Chissà in quanti l’avranno notato e, pensando che si trattasse di una curiosa malizia del destino, hanno finito per ignorare il fatto che a portare al loro tavolo waffle e caffè è stata una cantante sei colte candidata ai Grammy’s?

L’elemento più particolare di questa intera vicenda è che, al momento, nessuno conosce con sicurezza il motivo per cui Lana Del Rey abbia deciso di lavorare come cameriera in una Waffle House. Non mancano, naturalmente, i fatalisti da social: “Deve stare attraversando un periodaccio” scrive un utente “e ha bisogno di più soldi”. Qualcun altro specula di una carriera finita nel fango: “Il suo ultimo album non ha venduto una copia e non ha più un dollaro in tasca”. Altri ancora, invece, hanno domande più pressanti: “Ma le sarà permesso di utilizzare il cellulare mentre lavora?”.

https://www.instagram.com/reel/Cu8OYJANYPp/

Scherzi a parte, l’ipotesi più gettonata è quella di uno “studio sul campo” per una nuova canzone, ma è bene notare che i media locali hanno già contattato i due principali studi di registrazione della zona, FAME Studios e Muscle Shoals Sound, e ha appreso che la nostra protagonista non ha prenotato alcuna sessione; e che non sono attesi suoi concerti negli Stati Uniti del Sud.

Altra briciola di pane seguita dagli investigatori dell’internet è il fatto che Lana Del Rey aveva già citato la città di Florence – in cui, come accennato, si trova la Waffle House in cui sta lavorando – nella canzone “Paris, Texas” nel suo album più recente Did You Know That There a Tunnel Under Ocean Blvd: l’idea è che Lana abbia intenzione di registrare una videoclip proprio in quel locale. E già che passava da quelle parti, perché non dare una mano a portare gli ordini ai tavoli?