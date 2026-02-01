La contaminazione da Cereulide dei prodotti per l'infanzia di Nestlé, Danone e Lactalis e stata tracciata a Wuhan, e il dibattito sulla sicurezza alimentare si infiamma.

Dopo che il mondo si è fermato per la pandemia del virus Sars-Cov-2, e le ricerche hanno indicato i mercati della città di Wuhan come epicentro della diffusione della malattia, il capoluogo della provincia cinese dell’Hubei torna nelle cronache, e ancora per un caso di salute pubblica, legato allo scandalo del latte artificiale prodotto da Nestlé, Danone e Lactalis, la cui contaminazione da Cereulide è ormai stata confermata dalle autorità sanitarie.

L’infezione è stata infatti tracciata ad un ingrediente preciso, l’olio ricco di acido arachidonico (ARA), fornito da un unico produttore in Cina e la sostanza, contaminata dalla tossina cereulide proprio presso un laboratorio di Wuhan, è stata aggiunta a centinaia di linee di prodotti distribuite in più di 65 paesi. Questa crisi ha ovviamente sollevato forti preoccupazioni tra i gruppi per i diritti dei consumatori e le organizzazioni benefiche per la salute pubblica, che chiedono controlli più rigorosi nel settore.

Le reazioni delle autorità e delle aziende

Rachel Childs, nutrizionista senior presso l’organizzazione First Steps Nutrition Trust, ha spiegato la dinamica della crisi: “Il latte artificiale commerciale è prodotto attraverso una catena di approvvigionamento guidata dal profitto e le aziende sono sotto pressione per reperire ingredienti a basso costo. Ciò significa che la contaminazione microbica di un ingrediente proveniente da una singola fonte può causare una contaminazione su scala globale”.

Il problema ha avuto origine in un impianto della società biotecnologica Cabio Biotech, che produce l’olio ARA tramite funghi fermentati per imitare gli acidi grassi del latte materno, e l’impatto economico è stato immediato, con un calo significativo dei prezzi delle azioni per le aziende coinvolte. Warren Ackerman, analista di Barclays, ha sottolineato le conseguenze a lungo termine sulla fiducia dei consumatori: “I genitori tendono a cambiare marca prima e a fare domande dopo. La perdita di fiducia può durare più a lungo del richiamo stesso, portando a un’erosione strutturale della quota di mercato, al danneggiamento del marchio e a uscite strategiche”.

Mentre la Francia ha aperto un’indagine sulla morte di due neonati per verificare un eventuale legame con il latte contaminato, l’organizzazione Foodwatch ha intrapreso azioni legali. Ingrid Kragl, direttrice dell’informazione pubblica dell’associazione, ha dichiarato: “I produttori di latte artificiale sono legalmente obbligati a garantire la sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato. Le aziende che stiamo prendendo di mira hanno dimostrato una negligenza spaventosa”.

L’attuale sistema di controlli interni delle aziende è stato messo in discussione. Jean-Philippe Bertschy, analista di Vontobel, ha suggerito un cambiamento necessario: “Dato il profilo di rischio e il controllo normativo, credo fermamente che i produttori dovrebbero esternalizzare ulteriormente una parte del loro controllo di qualità e dei test, in particolare per gli ingredienti e i prodotti altamente sensibili”.

In risposta alle accuse, Nestlé ha rivendicato di essere stata la prima a individuare il problema e di aver “agito rapidamente per notificare le autorità, allertare proattivamente il settore e informare i clienti, i partner e, cosa importante, i consumatori”. Lactalis, d’altra parte, ha attribuito la mancata identificazione della tossina a lacune normative, affermando che: “Lactalis applica rigorosi protocolli di qualità e sicurezza alimentare. La tossina cereulide non è inclusa nell’elenco dei controlli normativi richiesti per i prodotti per l’infanzia, il che spiega perché non sia stata identificata durante le analisi condotte”.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla complessità delle formule moderne, che aggiungono numerosi ingredienti opzionali per giustificare prezzi più alti. Nigel Rollins, professore presso la Queen’s University di Belfast, ha espresso scetticismo su tali innovazioni: “Le aziende fanno affermazioni sul potenziamento dell’immunità, deducono uno sviluppo cerebrale migliorato, e tutto ciò fa appello al desiderio di una famiglia di dare il meglio ai propri figli, ma nessuno degli studi comparativi ha dimostrato differenze cliniche nello sviluppo intellettuale o nell’immunità. Il latte umano e l’allattamento al seno interagiscono con l’intero sistema biologico. Non si tratta solo di ingredienti aggiunti”.

Anche le autorità di regolamentazione hanno espresso dubbi sulle differenze reali tra i prodotti standard e quelli premium, come conferma un’indagine dell’autorità britannica per la concorrenza (CMA): “La maggior parte delle risposte al nostro rapporto intermedio… affermava che la composizione nutrizionale di questi prodotti non varia attualmente in modi significativi. Le osservazioni contrarie provenivano principalmente dai produttori”.

Infine, rimane aperta la questione etica sull’accesso a una nutrizione di qualità. Come sottolineato nuovamente da Rollins: “Se esistesse un oligosaccaride o un acido grasso che si dimostrasse benefico, ciò non dovrebbe essere un privilegio per le persone che possono permetterselo”.