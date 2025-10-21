Cosa succede alle Stelle Verdi Michelin: riorganizzazione o fine del progetto Green?

I più attenti hanno notato qualcosa che non va nella comunicazione della Guida Michelin nei confronti delle sue stelle verdi, e si stanno chiedendo se sia tutto ok.

Cosa succede alle Stelle Verdi Michelin? Se lo stanno chiedendo alcuni, perché qualcosa, per i più attenti, sembra non tornare del tutto nelle novità sul progetto della Guida Rossa dedicato alla sostenibilità, e ai ristoranti che si dedicano ad essa.

Un’idea nata nel 2021, che sul momento aveva sollevato qualche dubbio e qualche (lecita) domanda. Tipo: come può il fine dining, un luogo dove si cambiano le posate a ogni portata, essere considerato sostenibile? Eppure, dopo qualche tentennamento iniziale, la Stella Verde è diventata parte dell’immaginario gastronomico, e pure ambizione degli chef, che hanno fatto a gara di orti e vegetali pur di ottenerla.

Oggi però, improvvisamente, la Stella Verde Michelin sembra non essere più tanto al centro delle comunicazioni della Guida. Una cosa realmente inaspettata, in realtà, tanto che il tutto farebbe pensare più a una ristrutturazione, a una riorganizzazione del progetto, che a un suo addio. Però nessuno ha annunciato nulla, e così il tam tam è partito, a cominciare dalla cerimonia di premiazione della Guida Michelin Svizzera, dove le stelle verdi sono più o meno desaparecide. E quindi ci sta iniziare a chiedersi: cosa succede al progetto green di Michelin?

Cosa succede alle Stelle Verdi Michelin?

Ieri sera, appunto, è andata in scena la premiazione per la Guida Michelin Svizzera 2025. Sul sito ufficiale di Michelin è possibile vedere tutti i risultati della serata: 145 i ristoranti stellati di questa selezione, di cui 114 hanno una stella, 27 due stelle e quattro tre stelle. Tre nuovi ristoranti a due stelle (l’IGNIV di Andreas Caminada ad Andermatt (UR), l’Ecco , situato presso l’Hotel Giardino di Ascona (TI), e il ristorante Gilles Varone a Savièse (TI), giusto per info), 18 nuovi ristoranti a una stella. Premi speciali, Bib Gourmand. E stop.

Dove sono le stelle verdi? Improvvisamente, sono sparite dalla comunicazione Michelin. Eppure in Svizzera ce ne sono, come per esempio l’Osteria Del Centro di Comano. Il cui simbolino verde, in effetti, non compare più sotto il nome sulla sua scheda.

Certo, c’è un boxino dedicato, eppure noi siamo abbastanza sicuri che prima la stella verde comparisse ben più in alto, là dove compaiono tutti gli altri riconoscimenti, come – per dire – il Passion Dessert, che ben si vede lassù segnalato nella scheda di Coltivare, che pure è stella verde ma lo si sa solo ritrovando, dopo la scheda, il boxino di cui abbiamo parlato.

In effetti, le stelle verdi sembrano sparite, o quantomeno declassate. Anche nella ricerca dei ristoranti, là dove si possono scegliere sulla base del riconoscimento che hanno (una, due, tre stelle o bib gourmand), la possibilità di limitare la selezione sulla base della stella verde non c’è più, e siamo abbastanza certi che invece prima ci fosse.

Il che potrebbe alla fine anche far pensare a un’organizzazione grafica / contenutistica, ma allora perché non parlarne nel riassunto della premiazione della guida svizzera?

Misteri per i più appassionati solutori. Che tuttavia, al momento, hanno vita difficile, visto che anche la pagina web “What is a MICHELIN Green Star?” del sito web della Guida Michelin, al momento, è stata oscurata, e porta a una pagina di errore. Soltanto coincidenze? Staremo a vedere.