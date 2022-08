Cosenza, l’auto di un ristoratore viene fatta saltare in aria: ipotesi intimidazione

L'auto di un ristoratore di Diamante, in provincia di Cosenza, è stata fatta saltare in aria con una bomba: i Carabinieri pensano si tratti di intimidazione.

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

La notte di Diamante, piccolo comune situato sulla costa della provincia di Cosenza, è stata squarciata dallo scoppio improvviso di una bomba: secondo quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine locali, infatti, alcune persone tuttora non identificate avrebbero collocato e successivamente fatto esplodere un ordigno potenzialmente artigianale sotto l’automobile di un noto ristoratore della zona, titolare di un locale nel centro dell’alto Tirreno cosentino. L’autovettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione della vittima, e la deflagrazione della bomba, che secondo le ricostruzioni degli artificieri era collegata a una semplice miccia a lenta combustione, ha finito per danneggiare tanto l’automobile in questione che quelle parcheggiate nelle immediate vicinanze, anche se con conseguenze molto meno gravi.

Secondo quanto lasciato trapelare dai rapporti delle forze dell’ordine non ci sarebbero state vittime: come accennato, gli unici danni dovuti dall’esplosione dell’ordigno sono di fatto stati inflitti a oggetti e autovetture. Attualmente, le indagini sull’episodio sono state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno tentato di risalire – senza alcun successo – alla testimonianza di qualche passante e di visionare le immagini registrare dalle videocamere di sorveglianza installate nei paraggi. Al momento l’ipotesi ritenuta più credibile è quella che si tratti di un’intimidazione legata all’attività imprenditoriale della vittima.