Cosenza: ragazza muore travolta dal trattore guidato dal padre

di Manuela 8 Novembre 2021

Tragedia in provincia di Cosenza: una ragazza è morta travolta dal trattore guidato dal padre. La giovane, di 25 anni, stava aiutando il genitore nella raccolta delle patate nei campi dell’azienda di famiglia.

Tutto è accaduto in Sila, in località Fiego, proprio ai confini fra i comuni di Pedace e Aprigliano, provincia di Cosenza. Margherita Verzini, questo il suo nome, stava lavorando nei campi per aiutare durante la raccolta delle patate.

Ad un certo punto è finita sotto il trattore guidato dal padre: per lei non c’è stato niente da fare. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, accompagnati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri.

I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo agricolo destinato alla raccolta dei tuberi. In tal modo il medico legale ha potuto svolgere le sue funzioni, permettendo così poi al magistrato di dare l’autorizzazione per rimuovere la salma.

Attualmente le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica dei fatti. Non si è ancora certi, infatti, di come la ragazza sia finita travolta dal mezzo agricolo.

Purtroppo incidenti sul lavoro succedono anche nel settore dell’agroalimentare e della ristorazione. A inizio anno a Montecatini Terme era morto un rider: era stato investito mentre faceva le consegne in bici.