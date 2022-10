Costa Crociere vuole realizzare laboratori di cioccolato a bordo

di Luca Venturino 6 Ottobre 2022

“Per ora è un’idea, ma ci stiamo lavorando”: queste le parole con cui Riccardo Bellaera, chef di Costa Crociere, ha commentato l’idea di realizzare a bordo delle dodici navi di linea un laboratorio interamente dedicato al mondo del cioccolato, in modo tale da poter creare dei pralinati personalizzati e brandizzati. “Una grande opportunità” ha poi aggiunto “per implementare l’offerta di alta pasticceria che c’è già a bordo dell’intera flotta”. Stando a quanto lasciato trapelare dallo stesso Bellaera il progetto potrebbe prendere il via tra il 2023 e il 2024: la notizia, tuttavia, è già stata anticipata nel corso di una crociera tematica dedicata al cioccolato che sta attualmente attraversando le acque del Mediterraneo occidentale.

Proprio qui, a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, pasticcieri e maestri del cioccolato si sono dati appuntamento per una settimana di esperimenti e tentativi in cui il cacao e il cioccolato vengono declinati non solo nel comodo spazio della pasticceria, ma anche in piatti salati, cocktail e perfino trattamenti estetici. “La pasticceria è precisione” ha spiegato a tal proposito Bellaera. “Dietro c’è studio, ricerca, conoscenza e passione. La cosa più complicata è quella di portare a bordo di una nave l’alta pasticceria artigianale per migliaia di persone al giorno. Una sfida che negli ultimi dieci anni abbiamo vinto”.