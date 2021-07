di Manuela 23 Luglio 2021

Andiamo a Coverciano perché qui un ristorante è stato chiuso e multato in quanto i camerieri erano senza mascherina. Tutto è successo martedì scorso quando alla Polizia municipale è arrivata una segnalazione: in quel ristorante i camerieri servivano i clienti senza mascherina, sia all’interno che all’esterno del locale.

Così la Polizia ha organizzato un controllo mirato per capire se la segnalazione ricevuta fosse corretta e procedere quindi con le sanzioni dovute. I poliziotti sono così andati nel ristorante di Coverciano.

Tramite un appostamento in borghese durante l’ora di pranzo, hanno effettivamente appurato che i due camerieri che servivano i clienti ai tavoli sia dentro che fuori al locale, non indossavano mai la mascherina così come previsto dalle norme anti diffusione Coronavirus attualmente ancora in vigore.

Per tale motivo, la Polizia non ha potuto far altro che far scattare le sanzioni previste: il ristorante è stato chiuso per 24 ore. Inoltre è stata comminata anche una multa da 400 euro.

Ricordiamo, infatti, che dal 28 giugno è decaduto l’obbligo di indossare le mascherina all’aperto, ma solo quando non vi sono rischi di assembramenti. All’interno dei locali o dei negozi, invece, la mascherina deve essere sempre indossata. E questo vale a maggior ragione per chi è a contatto col pubblico come i camerieri.