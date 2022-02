Covid: a Hong Kong la situazione si aggrava, e iniziano a scarseggiare frutta e verdura

di Valentina Dirindin 12 Febbraio 2022

Hong Kong ha annunciato nuove restrizioni per arginare l’epidemia di Coronavirus, visto che la situazione pare essersi seriamente aggravata, mentre i cittadini combattono anche con una generale carenza di frutta e verdura da acquistare. Il problema è sempre lo stesso: a causa dell’aumento dei contagi, la catena di approvvigionamento di supermercati e mercati è interrotta e procede a singhiozzo.

In pratica, visto l’alto numero di conducenti di camion risultati positivi al COVID-19, non si riesce a garantire la fornitura di materie prime fresche dalla Cina continentale. Le scene di panico non sono mancate in alcuni mercati, con folle che hanno fatto la corsa per accaparrarsi gli ultimi ortaggi rimasti. Il cibo ovviamente non manca, ma il problema è la mancanza di frutta e verdura.

Martedì di questa settimana si è registrato un nuovo record di 625 casi di Coronavirus, con casi che è probabile continuino a crescere rapidamente, hanno affermato le autorità. Ci sono state 2.600 infezioni nelle ultime due settimane rispetto alle sole due di dicembre. Per tutta risposta, la leader di Hong Kong Carrie Lam ha affermato che verranno attuate una serie di nuove misure restrittive: gli incontri pubblici saranno limitati a due sole persone, e tutta una serie di luoghi di incontro saranno chiusi per un po’. “Stiamo adottando misure rigorose per proteggere Hong Kong”, ha detto Lam in conferenza stampa.